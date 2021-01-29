Kayseri'de göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden biri kurtarıldı. Göçük altındaki diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale