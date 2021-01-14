9 ayrı suçtan aranan hükümlü kız arkadaşının evinde yakalandı
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9 ayrı suçtan aranan hükümlü kız arkadaşının evinde yakalandı

14.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:00
9 ayrı suçtan aranan hükümlü kız arkadaşının evinde yakalandı

KAYSERİ'de, 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan E.C.A. (29) saklandığı kız arkadaşının evinde yakalandı.

KAYSERİ'de, 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan E.C.A. (29) saklandığı kız arkadaşının evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'işyeri dokunulmazlığı', 'yaralama' ve 'tutuklu iken kaçma' olmak üzere 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan E.C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda E.C.A'nın, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'ndeki kız arkadaşının evinde kaldığı belirlendi. Eve yapılan operasyonda E.C.A. yakalanarak, gözaltına alındı. E.C.A, Devlet Hastanesindeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kayseri Kapalı Cezaevine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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