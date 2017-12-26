Kayseri'de Fetö/pdy Davalarında Karar

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında açılan davalarda yargılanan 5 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 2. Ağır Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuklu sanık Halil İbrahim Okur ve tutuksuz sanık Ayşe Ademoğlu ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Havva İlhan ise duruşmaya katılmazken, avukatı hazır bulundu.



Silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u telefonlarına yükledikleri ve kullandıkları iddiasını kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklar Okur, Ademoğlu ve İlhan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu sanık Okur'u yurt dışı yasağı şartıyla tahliye etti.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmalarında da tutuklu sanıklar Hüseyin Tosun ve Ahmet Bülbül ile avukatları hazır bulundu.



ByLock iddialarını reddeden sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını savunarak beraat ve tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Bülbül'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Heyet, sanık Tosun'u ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.