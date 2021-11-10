Kayseri'de duygulandıran görüntü: Sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti - Haberler
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Kayseri'de duygulandıran görüntü: Sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Güncel

Kayseri'de duygulandıran görüntü: Sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla okulunda düzenlenen programa geç kalınca, sağanak yağışa aldırış etmeden saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de duygulandıran görüntü: Sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla okulunda düzenlenen programa geç kalınca, sağanak yağışa aldırış etmeden saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti. Öğrencinin o anları okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. Yıldönümünde Kayseri'de anıldı. Melikgazi ilçesinde bulunan bir okul, anma etkinliğini sağanak yağış nedeniyle okulun içinde düzenledi. Saat 09.05'te öğrenciler çalan siren ile beraber saygı duruşuna geçerken, etkinliğe geç gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Alperen Kürşat siren sesini okulun bahçesine duydu. Yağışa aldırış etmeden yaklaşık 3 dakika boyunca saygı duruşunda bulunan Kürşat'ın görüntüleri, görenleri duygulandırdı.

Sirenin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçen Alperen'in İstiklal Marşı'nı da okunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de duygulandıran görüntü: Sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti

Kayseri'de duygulandıran görüntü: Sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti

Kayseri'de duygulandıran görüntü: Sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti

Kayseri'de duygulandıran görüntü: Sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti

Kayseri'de duygulandıran görüntü: Sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
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