Kayseri'de Cinayet Davası

Kayseri'de alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadıkları kişiyi tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 1'i firari 2'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Hacı Eren ve Mehmet Güçlü ile tutuksuz yargılanan Halit Çetin, Serdar Aksoy, Tuğba Gülçin, Mehmet Gülçin ve Ayhan Kandemir ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Eren ifadesinde, cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini söyledi. Ölen Ahmet Hassu'nun yaklaşık 2,5 yıl önce kendisinden borç para istediğini belirten Eren, "Firari sanık Ahmet Başarslan'ın şirketinde bekçilik yapardım. Olaydan 4-5 ay önce işten ayrılmıştım. Maktul Hassu'yu mahalleden tanırım. Düğün salonu işletirdi. 5 bin 500 lira borç verdim. Olaydan bir ay önce karşılaştık, paramı istedim, küfür etti. Olay günü yine marketin önünde karşılaştık. Ben de aracın yanına giderek bacaklarına doğru ateş ettim, öldürme kastım yoktu." diye konuştu.

Sanık Kandemir de öldürülen Hassu'nun arkadaşı olduğunu ifade etti. Olay günü, Hassu ile birlikte markete girdiklerini ve burada yarım saat kaldıklarını söyleyen Kandemir, şöyle devam etti:

"Kapıya çıktık, Ahmet eve bırakmamı söyledi. Ben de aldıklarımızı iş yerine koyacağımı söyledim. 'Ağabey sen beni eve bırak.' dedi. Araca bindi. Ben de şoför koltuğuna oturduğum sırada elinde silahla birisi Ahmet'in olduğu yerden ateş etti. Ahmet markete girdi, ben de araçta bulunan silahla havaya doğru ateş ettim. Ambulans geldi, rahmetliyi götürdü."

Sanıklardan Güçlü ve Çetin de olayla hiçbir ilgileri olmadığını belirterek, tahliye ve beraatları talep ettiler.

Mahkeme heyeti, sanık Güçlü'nün tahliyesine, tutuklu sanık Eren'in mevcut durumunun devamına, firari Ahmet Başarslan'ın yakalanması için müzekkere yazılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, 22 Nisan 2017'de Melikgazi ilçesi Köşk Caddesi'nde, Ahmet Hassu (31) ile kimliği öğrenilemeyen arkadaşının bulunduğu park halindeki otomobilin yanına yaklaşan Hacı Eren, tabancayla ateş açmış, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hassu, araçtan inerek bir markete sığınmış, yanında bulunan arkadaşı ise olay yerinden kaçan Eren'in arkasından havaya ateş etmişti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hassu kurtarılamamış, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Eren, Güçlü, Çetin, Aksoy, Tuğba Gülçin, Mehmet Gülçin ve Kandemir gözaltına alınmıştı. Eren ve Güçlü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.

Polis ekipleri, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen olayın ardından kaçan Ahmet Başarslan'ın yakalanması için çalışma başlatmıştı.