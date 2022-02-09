Kayseri'de bıçaklı kavgada amatör spor kulübü başkanı yaralandı - Haberler
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Kayseri'de bıçaklı kavgada amatör spor kulübü başkanı yaralandı

AA, Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de bıçaklı kavgada amatör spor kulübü başkanı yaralandı

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada amatör lig ekiplerinden Demirspor Kulübü'nün Başkanı Yılmaz Öztürk yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada amatör lig ekiplerinden Demirspor Kulübü'nün Başkanı Yılmaz Öztürk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Depo Caddesi'nde Demirspor Kulübü'nün mülkiyetindeki iş yerinde kiracı olan M.S. ile yaşanılan anlaşmazlık yüzünden icra takibi başlatıldı.

İcra memurlarıyla iş yerine giden Öztürk (61) ve kiracı M.S. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.S'nin bıçakla yaraladığı Öztürk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, gözaltına alındı.

Kayseri'de bıçaklı kavgada amatör spor kulübü başkanı yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavgada amatör spor kulübü başkanı yaralandı

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kocasinan, Kayseri, kiracı, İcra, Güncel, Haberler

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