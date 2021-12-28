Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de otomobil içinde tartıştığı Suriye uyruklu E.C. tarafından bıçaklanan Ercan Kimsesiz (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de otomobil içinde tartıştığı Suriye uyruklu E.C. tarafından bıçaklanan Ercan Kimsesiz (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan cinayetin şüpheli E.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Baldöktü Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Kimsesiz otomobilinde bulunan Suriye uyruklu E.C. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. E.C., cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesiz'i yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kimsesiz'i, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Kimsesiz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın şüphelisi E.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


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Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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