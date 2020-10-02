Kayseri'de bıçak, keser ve sopalı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ'de, husumetli iki grup arasında çıkan bıçak, keser ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, husumetli iki grup arasında çıkan bıçak, keser ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Y. (48) ve Emin E. (25) kaldırımda yürüdükleri sırada husumetli oldukları İshakcan D. (23) ve Emre Y. (22) ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve keserin kullanıldığı kavgada Ahmet Y. ve Emin E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturmada İshakcan D. ve Emre Y. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN