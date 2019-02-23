Kayseri'de Baraj Gölüne Giren Genç Boğuldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç, botunu almak için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Ahmet Yasin Yılmaz (20), Yamula Barajı yakınındaki Kuşcu Mahallesi'nde 2 kuzeniyle gece kamp çadırı kurdu.

Sabah saatlerinde yanlarındaki botun baraja açıldığını gören Yılmaz, botu almak için suya girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Yılmaz'dan haber alınamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Yılmaz'ı bulmak için AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile UMKE görevlileri barajda çalışma başlattı.

Ekipler, kısa süre içinde Yılmaz'ın cesedine ulaştı.

Kaynak: AA