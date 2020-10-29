Kayseri'de bacağı kırılan buzağıya platin takıldı
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Kayseri'de bacağı kırılan buzağıya platin takıldı

29.10.2020 15:52 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:57
Kayseri'de bacağı kırılan buzağıya platin takıldı

KAYSERİ'de ahırda başka bir hayvanın basması sonucu sol arka bacağı kırılan 3 günlük buzağıya ameliyatla platin takıldı.

KAYSERİ'de ahırda başka bir hayvanın basması sonucu sol arka bacağı kırılan 3 günlük buzağıya ameliyatla platin takıldı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, "Ötenazi (uyutma) yapılması gerekirdi. Ancak, bizim bu operasyon ile ülke hayvancılığına buzağı kazandırılmış oldu" dedi.

Sahibinin ahırda ayağa kalkamaması üzerine veterinere götürdüğü buzağının sol arka bacağında kırık saptandı. Ahırda yatarken başka bir hayvanın basması sonucu yaralandığı tahmin edilen buzağı, buradan ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan operasyonla buzağının kırık bacağına platin uygulandı. Buzağının 3 hafta içerisinde iyileşmesinin beklendiği belirtildi.

'ÜLKE HAYVANCILIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR OPERASYON'

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, 'Hoştayn' ırkı 3 günlük buzağının sol arka bacak tibia kemiğinin, basılmak suretiyle kırıldığını anlatarak, "Buzağının operasyondan başka çaresi bulunmadığından hastanemize sevki yapıldı. Anestezi olarak operasyona aldık. Kırığın sabitlenmesi amacıyla platin uyguladık. 3 hafta içerisinde kırık hattının iyileşmesini bekliyoruz. Ötenazi (uyutma) yapılması gerekirdi. Ancak, bizim yaptığımız bu operasyon ile ülke hayvancılığına buzağı kazandırılmış oldu" diye konuştu.


Kayseri'de bacağı kırılan buzağıya platin takıldı
Kayseri'de bacağı kırılan buzağıya platin takıldı
Kayseri'de bacağı kırılan buzağıya platin takıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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