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Kayseri'de arı yetiştiriciliği kursu verildi

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de arı yetiştiriciliği kursu verildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen arı yetiştiriciliği kursu, başarılı olan katılımcılara sertifika verilmesiyle tamamlandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen arı yetiştiriciliği kursu, başarılı olan katılımcılara sertifika verilmesiyle tamamlandı.

Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yahyalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen kursun eğitimi, ???????Yahyalı Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ulupınar Mahallesi'ndeki ilkokulda verildi.

Kurs sonunda başarılı olan 50 katılımcıya sertifika verildi.

Sertifika törenine, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Parlak ile Yahyalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Murat Akkaya katıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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