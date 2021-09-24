Kayseri'de anaokulu temeli atıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin hayırsever işbirliği ile yapacağı Saniye- Şahin Yıldırım Anaokulu'nun temeli törenle atıldı.

Battalgazi Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırsever bir kent olduğunu söyledi.

Kayseri'de belediyelerin sorunları çözmek için çalıştığını aktaran Büyükkılıç, yurtlara yerleşemeyen üniversite öğrencilerine de barınma imkanı sağlayacaklarını hatırlattı.

Eğitime yapılan yatırımların önemine değinen Büyükkılıç, "Eğitim küçük yaştan başlar. Burada bir anaokulunun yapılıyor olması önemli. Saniye ablamıza ve rahmetli Şahin büyüğümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Yapılan bu güzel eseri Rabbim tamamlamayı nasip eylesin. Melikgazi Belediye Başkanımıza, çalışanlara ve hayırseverlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kayseri'nin okul ihtiyacını karşılayacak şekilde çalıştıklarını ifade etti.

İhtiyaçlar doğrultusunda yatırım yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Okul 3 milyon liraya mal oluyor, 2 milyon lirasını belediyemiz karşılayacak. Meclisten geçirdik. Hayırseverlerimizle el ele verip Kayseri'mizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Hemen hemen her ay bir kaç okulun temeli atılıyor ve bir kaçını hizmete açıyoruz. Hayırseverlerimizle kurumlarımızla iş birliği içinde hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Burası 7 derslik olarak açılıyor ama içerisindeki diğer salonları da kullandığımızda 12 dersliğe kadar çıkma imkanı olan 2 katlı bir okul. Buradaki anaokulu ihtiyacını karşılayacak."

Konuşmaların ardından AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun ile davetliler, butona basarak inşaatın temelini attı.