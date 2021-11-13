Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı - Haberler
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Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonundaki market çalışanını bıçakla tehdit eden zanlı, kasadaki 3 bin lirayı çalarak kaçtı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonundaki market çalışanını bıçakla tehdit eden zanlı, kasadaki 3 bin lirayı çalarak kaçtı.

Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna gelen maskeli şüpheli, markete girerek kasiyeri bıçakla tehdit etti.

Zanlı, kasada bulunan 3 bin lirayı alıp yolun karşısındaki boş araziye kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı

Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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