Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonundaki market çalışanını bıçakla tehdit eden zanlı, kasadaki 3 bin lirayı çalarak kaçtı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonundaki market çalışanını bıçakla tehdit eden zanlı, kasadaki 3 bin lirayı çalarak kaçtı.
Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna gelen maskeli şüpheli, markete girerek kasiyeri bıçakla tehdit etti.
Zanlı, kasada bulunan 3 bin lirayı alıp yolun karşısındaki boş araziye kaçtı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.