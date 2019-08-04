Kayseri'de 6 ilçe doğalgaza kavuşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6 ilçenin doğalgazla buluşacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özvatan ilçesinde düzenlenen 4. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali'ne katılan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, 6 ilçenin doğalgazla buluşacağını belirtti.

Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Büyükkılıç, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarız'ın bu dönemde doğalgazla buluşacağı müjdesini verdi.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivale MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA