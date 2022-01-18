Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem (6)

KAYSERİ (DHA) - HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde deprem nedeniyle müstakil evlerin girişleri ve odalarında çatlaklar oluştu. Ahırların bazı bölümleri yıkıldı. Evinin duvarlarında çatlaklar oluşan Bahri Varol, "Gece aniden deprem oldu. Ev sallanıyordu. Dışarı çıktık. Evimizde çatlaklar meydana geldi" dedi.Öte yandan deprem, bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarsıntı sırasında reyonlardaki ürünler düştü. Bir tespih dükkanında çalışan 2 kişinin de depreme yakalandığı görüldü.