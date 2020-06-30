Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
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Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdükten sonra ortadan kaybolan Harun Sezer, 8 gün süren arama çalışmalarının ardından saklandığı su kuyusunda yakalandı.

Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
30.06.2020 00:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:46

Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra yani 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

SU KUYUSUNDA YAKALANDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezer'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, metruk ev, dağlık alanlardaki mağara ve kömürlük gibi birçok yeri didik didik aradı. Sezer'in kullanılmayan bir evde yaşadığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı. Sezer, kullanılmayan binanın bahçesindeki su kuyusunda yakalandı. 8 gün süren çalışmanın ardından gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı

Kaynak: DHA

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