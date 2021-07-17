19 yaşındaki atlet, ailesi tarafından evinde ölü bulundu
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19 yaşındaki atlet, ailesi tarafından evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 19 yaşındaki genç atlet, ailesi tarafından evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni için gencin cansız bedenine otopsi yapılacak.

Melikgazi'de İsmail Erez Bulvarı'ndaki bir apartmanın 14. katında yaşayan atletizm sporcusu C.S'yi, ailesi evde hareketsiz yatarken fark etti.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

19 yaşındaki atlet, ailesi tarafından evinde ölü bulundu
19 yaşındaki atlet, ailesi tarafından evinde ölü bulundu
19 yaşındaki atlet, ailesi tarafından evinde ölü bulundu
19 yaşındaki atlet, ailesi tarafından evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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