Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
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Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlı adliyede

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de akraba 2 aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de akraba 2 aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde alacak meselesi nedeniyle akraba ve komşu 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Buğdaylı Mahallesi 4221 Sokak'ta E.D. ve H.L.D, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba ve komşuları İ.A'nın evine gelmiş, çıkan tartışmada tabancayla ateş açılması sonucu Y.A. olay yerinde yaşamını yitirmiş, babası İ.A. yaralanmıştı. Kaçan şüpheliler E.D. ve H.L.D. ile olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişi yakalanmıştı.

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlı adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlı adliyede - Haberler
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