Kayseri Adliyesi'nde HES kodu yoğunluğu

Kayseri Adalet Sarayı'na HES kodu ile girişlerin yapılması nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu.

Kayseri Adalet Sarayı'na HES kodu ile girişlerin yapılması nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri Adliyesi'ne HES kodu ile giriş yapılabilmesi üzerine adliye önünde metrelerce kuyruk oluştu. Adliyenin giriş kapılarında görevli personeller, vatandaşların, avukatların ve adliye personellerinin HES kodlarını kontrol etti. HES kodu olmayanlar adliyeye alınmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı