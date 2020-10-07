Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli? Kayra Şenocak boyu, kilosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli? Kayra Şenocak boyu, kilosu

07.10.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:53
Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli? Kayra Şenocak boyu, kilosu

Dizilerin aranan yüzü Kayra Şenocak dizileri merak ediliyor. Başarılı oyuncu, İstanbul'da doğdu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Kayra Şenocak eşi kim?

Kayra Şenocak, 1998 yılında yayımlanan Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Bilal karakteri ile hafızalara kazındı. Şenocak, diğer yandan Yarım Elma dizisindeki performansıyla da adını duyurdu. Birçok dizide yer alan oyun, kliplerde de boy gösterdi. İşte, Kayra Şenocak hayatı...

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Şenocak, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte yer aldığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile tanındı. 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'deki Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile de tanınır.

Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli? Kayra Şenocak boyu, kilosu

Kayra Şenocak, aynı zamanda Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu. Samanyolu TV'de "Kapıda Birimi Var" isimli yarışmayı sundu. Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde oynayan Kayra Şenocak, Ayıp Ettik isimli tiyatro oyunuyla da sevenlerinin karşına çıkmıştır. 2014'de "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılında, kurduğu tiyatrosunda, kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adlı oyunda yer aldı. 2015'le birlikte TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı. 2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olmuştur.

Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli? Kayra Şenocak boyu, kilosu

2019 yılında Ayşe Karadavut ile evlenen Şenocak, 1,75 boyundadır. Genç oyuncu uzun zamandır fazla kilolarından muzdaripti ve bir yıl içinde yaklaşık 40 kilo verdi.

Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli? Kayra Şenocak boyu, kilosu

İlgili Haberler

Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel boyu, kilosu
Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel boyu, kilosu
Özgü Namal kimdir? Özgü Namal kaç yaşında, nereli, eşi kim? Özgü Namal boyu, kilosu
Özgü Namal kimdir? Özgü Namal kaç yaşında, nereli, eşi kim? Özgü Namal boyu, kilosu
Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri
Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Özer Esra Erol Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Babel Falcao Tisserand Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli? Kayra Şenocak boyu, kilosu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 11:53:40. #1.15#
title