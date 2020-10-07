Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli? Kayra Şenocak boyu, kilosu

Dizilerin aranan yüzü Kayra Şenocak dizileri merak ediliyor. Başarılı oyuncu, İstanbul'da doğdu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Kayra Şenocak eşi kim?

Kayra Şenocak, 1998 yılında yayımlanan Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Bilal karakteri ile hafızalara kazındı. Şenocak, diğer yandan Yarım Elma dizisindeki performansıyla da adını duyurdu. Birçok dizide yer alan oyun, kliplerde de boy gösterdi. İşte, Kayra Şenocak hayatı...

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Şenocak, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte yer aldığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile tanındı. 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'deki Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile de tanınır.

Kayra Şenocak, aynı zamanda Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu. Samanyolu TV'de "Kapıda Birimi Var" isimli yarışmayı sundu. Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde oynayan Kayra Şenocak, Ayıp Ettik isimli tiyatro oyunuyla da sevenlerinin karşına çıkmıştır. 2014'de "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılında, kurduğu tiyatrosunda, kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adlı oyunda yer aldı. 2015'le birlikte TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı. 2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olmuştur.

2019 yılında Ayşe Karadavut ile evlenen Şenocak, 1,75 boyundadır. Genç oyuncu uzun zamandır fazla kilolarından muzdaripti ve bir yıl içinde yaklaşık 40 kilo verdi.