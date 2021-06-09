Kaypak ne demek? TDK' ya göre kaypak kelimesinin anlamı nedir?
Kaypak, günlük hayatımızda karşımıza sıkça çıkan kelimelerden biridir. Son günlerde sıklıkla aratılan konular arasında yer alan kaypak kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Kaypak ne demek? TDK' ya göre kaypak kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar!
Kaypak, günlük hayatımızda karşımıza sıkça çıkan kelimelerden biridir. Son günlerde sıklıkla aratılan konular arasında yer alan kaypak kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Kaypak ne demek? TDK' ya göre kaypak kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar!
KAYPAK NE DEMEK?
Kaypak kelimesi iki anlamda kullanılır. Bunlar;
- Üzerinde kolaylıkla kayılan, kayağan, kaygan
- Verdiği sözü tutmayan, sözsüz, dönek (kimse)
Dolayısıyla kaypak kelimesi kullanıldığı cümleye göre değişmektedir.
TDK' YA GÖRE KAYPAK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
TDK'ya göre kaypak kelimesi iki anlamda kullanılır:
Birincisi, üzerinde kolaylıkla kayılan, kayağan, kaygan olan bir şey olarak,
İkincisi ise verdiği sözü tutmayan, dönek insanlar için kullanılan bir tabirdir.