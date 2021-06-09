Kaypak ne demek? TDK' ya göre kaypak kelimesinin anlamı nedir?

Kaypak, günlük hayatımızda karşımıza sıkça çıkan kelimelerden biridir. Son günlerde sıklıkla aratılan konular arasında yer alan kaypak kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Kaypak ne demek? TDK' ya göre kaypak kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar!