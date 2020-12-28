Kaynaşlı Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 lira olduğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaynaşlı Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 lira olduğu

28.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:22
Kaynaşlı Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 lira olduğu

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı Belediyesi'nde çalışan personellerin en düşük maaşının en az 3200 TL olacağını duyurdu.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı Belediyesi'nde çalışan personellerin en düşük maaşının en az 3200 TL olacağını duyurdu.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemizde asgari ücret ile görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 200 TL olmasına karar verdik. Aldığımız kararların tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Fahriye Evcen Furkan Palalı
Spor Erol Bulut Ryan Babel Ömer Bayram Fatih Terim Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaynaşlı Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 lira olduğu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:23:36. #1.14#
title