Kaynaşlı Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 lira olduğu

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı Belediyesi'nde çalışan personellerin en düşük maaşının en az 3200 TL olacağını duyurdu.