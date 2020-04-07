Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in acı günü
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti.
07.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:42
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in, bir süredir hastanede tedavi gören annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti. Anne Şahin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaynaşlı Merkez Mezarlığına defin edilecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA