Kaynarca Myo Öğrencileri Resul Dindar'la Mezuniyet Coşkusu Yaşadı

Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezuniyet törenlerinde Resul Dindar konseri ile adeta coştular.



Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ve Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel'in katkılarıyla düzenlenen gecede mezun olan öğrenciler doyasıya eğlendiler. 2016-2017 yılı mezunları için düzenlenen gecede sahne alan Resul Dindar söylediği Karadeniz, Arabeks ve Türk Sanat Müziği tarzı şarkılar ile kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sivil halkında ücretsiz katıldığı konser için ayrıulan meydan hınca hınç doldu. Okulun bahçesinde düzenlene konser öncesinde dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Geceye damgasını vuran olay ise Senahatnur Şeker isimli genç kızın Resul Dindar yaptığı düet oldu. Amatör olmasına rağmen sorma isimli şarkıyı Resul Dindar ile birlikte harika seslendiren Sebahatnur Şeker seyirciden büyük alkış aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde güreş ağası Seyfettin Selim ve Belediye Başkanı Zeynur Özel sahneye çıkarak Resul Dindara çiçek taktim ettiler. Resul Dindar ise okulun açılışında ise tekrar Kaynarca'da konser vereceğini müjdeledi.



Mezuniyet gecesine Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, Türkiye Şehit Aileleri Derneği genel başkanı, Sögütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ve beraberindekiler katıldılar. Konseri Kaynarca ve civar ilçelerden yaklaşık 3 bin kişi izledi. - SAKARYA