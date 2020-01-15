Kaynarca'da seracılık kursu açıldı

15.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:54

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilere yönelik Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından seracılık kursu açıldı.



Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesinde açılan kursa 21 erkek 8 bayan olmak üzere 29 kursiyer katılırken katılımcılara açıkta ve seralarda sebze yetiştiriciliği konusunda daha kaliteli ve bilinçli bir üretim için bilgi verildi. Eğitimci Emel Sertöz tarafından verilen seminere Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kaçar'da katılırken, Halk Eğitim Müdürü Ayhan Alıkçı talep olması durumunda diğer mahallelerde de kurs açmayı planladıklarını belirtti.



Halk Eğitim Müdürü Ayhan Alıkçı, "İstihdama yönelik olarak açılan seracılık kurslarında kursiyer çiftçilere; tarımsal ekoloji, arazide üretime hazırlık, örtü altı sistemleri, sera tesisi, sera içinde yetiştiricilik, topraksız tarım ve topraksız tarımda sebze yetiştiriciliği konularında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerlere "Seracı Belgesi" verilecek. Bu belge ile Koskeb ile hibe başvuruları yapabilecekler" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA