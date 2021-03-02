Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı
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Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

02.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:57
Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sebze-meyve halinde yapılan kaynaktan ormanlık alana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sebze-meyve halinde yapılan kaynaktan ormanlık alana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Haldeki sebze- meyve kasaları da küle döndü. 

Torba Mahallesi Kaynar mevkisindeki sebze-meyve halinde, çöp konteynerine kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, makilik alanda istiflenmiş ahşap ve plastik kasaları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. İlk müdahaleyi hal yanında bulunan Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi çalışanları yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerine Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de destek verdi.

Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne de sıçramasından korkulan yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Korku ve paniğe neden olan yangında çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Çok sayıda sebze -meyve kasası da küle döndü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı
Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı
Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı
Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı
Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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