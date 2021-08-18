Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti
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Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti

Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de kaynak makinasından çıkan kıvılcımla başlayan yangın 300 hektarlık alanı kül etti.

Eskişehir'de kaynak makinasından çıkan kıvılcımla başlayan yangın 300 hektarlık alanı kül etti.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Uludere mahallesi Pamucak mevkiinde S. A.'ya ait olduğu öğrenilen tarla üzerine prefabrik ev yapmak için temel inşaatı atıldı. Çalışmalar esnasında kaynak makinesi ve spiral taşından sıçrayan kıvılcımlarla tarlada bulunan kuru otlar alev aldı. Meydana gelen kuru ot yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. İnşaatta çalışan A.K., M.K. ve M.E'nin kaynak ve spiral makinelerini kullandıkları tespit edilirken, yangın sonucunda köy merası olarak kullanılan yaklaşık 300 hektarlık kuru otlu alan zarar gördü. Ayrıca N.Y'ye ait 8 adet arı kovanı, L.K'ye ait 6 adet arı kovanı ile 10 adet fındık ağacı, M.K'nın ise 25 adet kiraz ve 10 adet dut ağacının yanarak zarar gördüğü tespit edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti
Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti
Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti
Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti
Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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