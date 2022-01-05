Kaymaklı bulgur pilavı tarifi nasıl yapılır? Ömür Akkor tarifleri! Kaymaklı bulgur pilavı malzemeleri nedir?

Kaymaklı bulgur pilavı tarifi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Masterchef 2021 yarışmasının bu akşamki şef konuğu Ömür Akkor oluyor. Dünyaca ünlü Şef Ömür Akkor'un imza tabaklarından olan kaymaklı bulgur pilavı tarifi büyük dikkat topladı. İşte, Ömür Akkor tarifleri! Kaymaklı bulgur pilavı malzemeleri nedir?

ÖMÜR AKKOR'UN KAYMAKLI BULGUR TARİFİ

Malzemeler

2 kase pilavlık bulgur

4 kaşık tel şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

3 tepeleme yemek kaşığı kaymak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 kase su

1/4 (çeyrek) çay bardağı su

1,5 tatlı kaşığı tuz

KAYMAKLI BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Öncelikle şehriyeler ve zeytinyağı bir tencere içinde kavrulur. Daha sonra tereyağı da ilave edilerek kokusu çıkana kadar kavrulur. Üzerine 2 kase su ve tuz ilave edilerek kaynayıncaya kadar pişirilir. Su kaynayınca bulgur ilave edilerek, kısık ateşte 35-40 dakika pişirilir. Pilavın pişmesine yakın tavada tereyağını nar gibi kızarana kadar kavrulur. Ardından pilavın altı kapatılır. Kaymağın için 1/4 çay bardağı su ilave edilir ve pilavın içine dökülür. Güzelce karıştırılır ve 10-15 dakika bekletilir. Kaymaklı bulgur pilavı hazır, afiyet olsun… Yanında sirkeli muhacir salatası da ikram edilebilir.

KAYMAKLI BULGUR PİLAVI PÜF NOKTALARI

Her yemeğin daha lezzetli bir kıvam alabilmesi için bazı püf noktaları bulunmaktadır. Kaymaklı bulgur pilavı için de bazı püf noktaları bulunmaktadır. Öncelikle seçtiğiniz malzemelerin taze olmasına özen göstermelisiniz. Verilen miktarlar, kıvamın daha iyi tutması için oldukça önemlidir. Özellikle kaymak ve su karışımında miktarları doğru ayarlamanız daha iyi bir lezzete ve kıvama ulaştıracaktır.

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