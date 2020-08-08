Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu
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Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu

Pamukkale Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden vatandaşların kaymakamlığa ulaşmalarının kolaylaştırılmasını sağlamak ve sorunlarının daha hızlı çözülmesi amacı ile whatsapp mesaj hattı kuruldu.

Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu
08.08.2020 08:06 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:10

Pamukkale Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden vatandaşların kaymakamlığa ulaşmalarının kolaylaştırılmasını sağlamak ve sorunlarının daha hızlı çözülmesi amacı ile whatsapp mesaj hattı kuruldu. Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı' konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Whatsapp mesaj uygulaması ile vatandaşlarımızın kaymakamlığımıza iletişimlerini daha da kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

Pamukkale Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden vatandaşların kaymakamlığa erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak, yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek, sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla whatsapp mesaj hattı kuruldu. Whatsapp mesaj hattı ile vatandaşlarla iletişimi daha da kolaylaştırmak istediklerini söyleyen Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın "Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı" konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımız da vatandaşlarımızın herhangi bir kamu kuruluşuna adımını attığında taleplerinin çözülmesinin yanında kamuya ulaşamayan vatandaşımızın kalmaması amacıyla teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak birçok hizmetler sunuyor" dedi.

"Vatandaşlarımızın kaymakamlığımıza iletişimlerini daha da kolaylaştırmak istiyoruz"

Kaymakam Balcıoğlu, "Bunun en güzel örneği Bakanlığımızın başlatmış olduğu AÇIK KAPI hizmetidir. Pamukkale ilçemiz yoğun bir nüfusa ve yüzölçümüne sahip bir ilçedir. Denizli'mizde gerek kamu kurumlarımızın gerekse de yerel yönetimlerimizin vatandaşlarımıza iyi hizmetler sunduğuna inanıyorum. Whatsapp mesaj uygulaması ile vatandaşlarımızın kaymakamlığımıza iletişimlerini daha da kolaylaştırmak istiyoruz. İlçemizde bulunan vatandaşlarımız, her türlü talep ve önerilerini kaymakamlığımızın 0552 534 59 29 numaralı Whatsapp hattına 7 gün 24 saat mesaj yazabilirler. Bu mesajlarını en kısa süre içerisinde değerlendirerek kaymakamlığımıza ve kurumlarımıza verilen yetki çerçevesinde sorunlarını gidermeye çalışacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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