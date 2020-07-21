Kaymakamlardan Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile farklı illere atanan Kilis'in Elbeyli ilçesi Kaymakamı Kadir Duman ve Polateli ilçesi Kaymakamı Mahmut Şener, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundular.

Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile farklı illere atanan Kilis'in Elbeyli ilçesi Kaymakamı Kadir Duman ve Polateli ilçesi Kaymakamı Mahmut Şener, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundular. Muş Vali Yardımcılığı görevine atanan Kadir Duman ve Elazığ Vali Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Şener'e yeni görevlerinde başarılar dileyen Rektör Karacoşkun, konuklarına üniversite armalı anı tabağı armağan etti. - KİLİS Kaynak: İHA