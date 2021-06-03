Kaymakamlardan PTT Başmüdürü Işık'a ziyaret
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Kaymakamlardan PTT Başmüdürü Işık'a ziyaret

Kaymakamlardan PTT Başmüdürü Işık'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz ve Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, bir süre önce atanan Erzincan PTT Başmüdürü Nihat Işık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz ve Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, bir süre önce atanan Erzincan PTT Başmüdürü Nihat Işık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Erzincan Başmüdürlüğünü ziyaret etti.

PTT Başmüdürü Nihat Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kaymakamlara PTT'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette, Birlik Haber-Sen Erzincan İl Başkanı Sebahattin İlhak ve PTT Erzincan İşletme Müdürü Düzgün Şahin'de yer aldı. - ERZİNCAN

Kaymakamlardan PTT Başmüdürü Işık'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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