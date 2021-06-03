Kaymakamlardan PTT Başmüdürü Işık'a ziyaret

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz ve Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, bir süre önce atanan Erzincan PTT Başmüdürü Nihat Işık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.