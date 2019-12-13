Kaymakamlardan Başkan Bulut'a hayırlı olsun ziyareti
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Kaymakamlardan Başkan Bulut'a hayırlı olsun ziyareti

Elbeyli, Musabeyli ile Polateli İlçe Kaymakamları Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

13.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:05
Kaymakamlardan Başkan Bulut'a hayırlı olsun ziyareti

, ile İlçe Kaymakamları Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, kısa süre önce Yeni Belediye hizmet binasına taşınan Kilis Belediyesine hayırlı osun ziyaretinde bulundular. İlçe Kaymakamları Belediye Başkanı Bulut tarafından karşılandı. Başkan Bulut, "İlçe kaymakamlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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