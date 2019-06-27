Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda 5 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı

DENİZLİ - Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın, Denizli'de bıçaklanan iki oğlundan birinin öldüğü olayla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Önceki gün yaşanan olayda, iddialara göre Kaymakam İnan'ın oğulları Safa Akif İnan ve M.B.İ. ile bir grup arasında bıçaklı kavga yaşandı. Yaşanan olayda, kaymakamın oğullarından Safa Akif İnan karnından diğer oğlu A.B.İ., ise bacağından bıçaklanırken, M.B.İ., ise darp edildi. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile kardeşler ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve dalağı alınıp aort damarı yırtılan Safa Akif İnan tedavi gördüğü yoğun bakımda sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olay sonrası Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube ekipleri tarafından A.S.K. ve K.O. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ç. ve İ.S. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA