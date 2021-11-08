KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR İLÇEMİZDE FAALİYETE BAŞLAYAN İŞYERİ AÇILIŞINA KATILDI

İlçe esnaflarımızdan Muharrem YİĞİT tarafından hizmete açılan genç spor giyim mağazası açılışı Kaymakamımız Murat ACAR, Belediye Başkan Vekili Mustafa DAĞ, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin SERTKAYA, İlçe Müftüsü Mahmud CELEBİ, İspir Ziraat Bankası Müdürü Bayram AKDOĞAN. İspir Halk Bankası Müdürü Özdal YULADIR, İspir Esnaf Odası Başkanı Süphan FEYZİOĞLU, İspir Yurt-Kur Müdürü Ali Rıza BOZKURT, esnaflar ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

İlçe Müftümüz Mahmud CELEBİ tarafından yapılan dua ve sonrasında kurdele kesimi ile açılışı yapılan işyeri ile alakalı Kaymakamımız Murat ACAR hayırlı olması temennisinde bulunarak bereketli kazanç diledi.

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