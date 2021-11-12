Kaymakamımız Bayram SAĞIR, "Bi Hareketine Bakar Hayat" Uygulamasına Katıldı - Haberler
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Kaymakamımız Bayram SAĞIR, "Bi Hareketine Bakar Hayat" Uygulamasına Katıldı

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Kaymakamımız Bayram SAĞIR,

Kaymakamımız Bayram SAĞIR, "Bi Hareketine Bakar Hayat" Uygulamasına Katıldı.

Kaymakamımız Bayram SAĞIR, "Bi Hareketine Bakar Hayat" Uygulamasına Katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte can ve mal güvenliğini korumak, toplumsal duyarlılığı artırmak için düzenlenen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında ilçemizde denetim yapıldı. Kaymakamımız Bayram Sağır, İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Kara, Belediye Başkan vekili Gökhan Çevik ile kontrol noktalarında uygulanan trafik denetimine katılarak sürücülere, trafikte yayalara öncelik tanıma, hız sınırı, emniyet kemeri kullanımı, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması ve kurallara uyulması konusunda bilgilendirdiler.

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