Kaymakamdan sefer tasıyla yemek gönderenlere teşekkür
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Elif Canan Tuncer, Enez, Güncel

Kaymakamdan sefer tasıyla yemek gönderenlere teşekkür

EDİRNE'nin Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, kendisine sefer tası içinde yemek gönderenlere, sosyal medyadan paylaştığı mesajla teşekkür etti.

22.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:39
Kaymakamdan sefer tasıyla yemek gönderenlere teşekkür

EDİRNE'nin Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, kendisine sefer tası içinde yemek gönderenlere, sosyal medyadan paylaştığı mesajla teşekkür etti. 

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine sefer tasıyla yemek gönderenler olduğunu belirterek, teşekkür etti. Tuncer, mesajında, "Yoğunum belki yapamam, diye sefer tası ile yemek gönderen anneler var Enez'de. Enez'i çok sevmeyeyim de ne yapayım? Salgın mücadelemiz iyi gidiyor. Vakaların yayılmamasını Enezlilerin dışarı çıkmama ve tedbirlere uyma konusundaki iş birliğine borçluyuz. Lütfen biraz daha sabır. Maske dağıtımı, iş yerlerine el dezenfektanı dağıtımı, Vefa Destek Grubu çalışmaları devam ediyor. Onların fotoğraflarını paylaşacağım da şimdilik bu beni duygulandıran fotoğrafı paylaşmak istedim. Tüm çalışma arkadaşlarımla hiç yorulmadan çalışmaya devam. Çünkü Enez için yapacak çok şey var" dedi. Kaymakam Tuncer'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.


Kaynak: DHA

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