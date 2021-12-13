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Kaymakamdan öğrencilere nasihat

Kaymakamdan öğrencilere nasihat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Sedat Karan Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Sedat Karan Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta 'Her Kitap Bir Işıktır' konulu bir konuşma yapan Kaymakam Ahmet Altıntaş, kitap okumanın başarıyı doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Altıntaş, sınav şampiyonlarının başarısında kitap okumalarının büyük bir etkisi olduğuna vurgu yaptı. 'İnsan ve Kitap', 'Okumak beyinde yapısal değişikliklere sebep olur', 'Okumak akademik başarıya nasıl katkı sağlar?', 'Sınav şampiyonlarının başarısında okumanın etkisi', Bilgi çağının liderleri neden okuyor?', Beş yıl sonra ne olacağınızı merak ediyor musunuz?' ve 'Okumak her yerde' adlı sunumlar yapan Kaymakam Altıntaş, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı. Öğrenci buluşmalarının devam edeceği bildirildi. - BURSA

Kaymakamdan öğrencilere nasihat

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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