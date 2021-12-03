Kaymakama 'asker olmak istiyorum' diyen down sendromlu Osman'ın hayali gerçek oldu

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'a asker olmak istediğini söyleyen down sendromlu Osman Duyu'nun (18) hayali gerçek oldu. 3 Aralık Engelliler Günü'nde üniforma giydirilen Duyu, düzenlenen törenle yemin edip asker oldu, askerlerle birlikte yemek yedi.

Ergani ilçesinde yaşayan down sendromlu Osman Duyu'nun asker olma hayali, sokakta karşılaştığı Kaymakam ve Belediye Başkanı Ahmet Karaaslan'a durumu iletmesiyle gerçeğe dönüştü. İlçe Jandarma Karakolu'nda üniforma giydirilen Duyu, silah başında yemin ederek asker oldu. Daha sonra askerlerle birlikte eğitime katıldı, yemek yedi.

Ziyaret sonrası Kaymakam Karaaslan, Osman Duyu'nun temsili tezkeresini vererek uğurladı. Ailesi de yapılan tören için emeği geçenlere teşekkür etti.