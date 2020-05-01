Kaymakam Zaman şehit ailelerini unutmadı
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Kaymakam Zaman şehit ailelerini unutmadı

Kaymakam Zaman şehit ailelerini unutmadı
01.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:25

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı.

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem ile birlikte şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Salgın sürecinde tedbirler sonucu evinden çıkamayan vatandaşların hiçbirini mağdur etmediklerini ifade eden Kaymakam Zaman, "Vefa Sosyal Destek Grubu ve kaymakamlık olarak sizleri yalnız bırakmamak adına ziyarette bulunduk. Sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz Her zaman olduğu gibi devletimiz ve bizler tüm kurumlarımızla, bu süreçte de şehit ailelerimizi yalnız bırakmayarak hizmet edeceğiz. Her zaman da sizlerin yanınızda olacağı" dedi.

Kaymakam Zaman, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, vatandaşların banka, eczane ve alışverişleri gibi birçok hususun Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından giderildiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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