Kaymakam Yılmaz, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti
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Kaymakam Yılmaz, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

24.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:14
Kaymakam Yılmaz, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya geldi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Yılmaz, mahalle ve köy muhtarlarla dernekte bir araya gelerek ilçenin kalkınması için fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Köylerin taleplerini değerlendirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Misafirperverliklerinden dolayı Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey'e teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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