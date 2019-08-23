Kaymakam Yıldız, köylerdeki çalışmaları yerinde denetledi

23.08.2019 16:52

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde denetleyen Samsat Kaymakamı Halid Yıldız yetkililerden bilgi aldı.



Samsat İlçe Müftüsü Metin Kara, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte köylerde yürütülen çalışmaları denetleyen Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, tespit ettikleri aksaklıkların anında çözümü için talimat verdi.



Cami çevre düzenlemeleri, sundurma ve yolların stabilize kaplanması ile yaz kuran kurslarını denetleyen Kaymakam Yıldız, köylerin ihtiyaçlarının daha önce tespit edildiğini, buna göre ihale edilen işlerin yerinde görülerek, kamu harcamalarının yerinde ve önem sırasına göre harcanması için ilgili kişilerle birlikte denetimler gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda yeni aksaklıkların da tespit edildiğini belirtti.



Kaymakam Yıldız, "Yürüttüğümüz çalışmaları ilgili daire amirleri ve teknik personelle birlikte belli aralıklarla denetlemekte ve işlerin zamanında yapılması, eksiksiz yapılması konusunda uyarılar yapmaktayız. Depremin meydana getirdiği tahribatlara rağmen vatandaşımızın huzur ve güvenliği için ne gerekiyorsa yapmaktayız. Vatandaşlarımız ile bir araya gelmekte, öneri ve sıkıntılarını dinlemekte, fikirlerinden istifade etmekteyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA