Kaymakam Yıldırım'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Yıldırım'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

Kaymakam Yıldırım'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Yusuf Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Yusuf Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, 21 Haziran'da gerçekleştirilen seçimi kazanan Özkan'ı ve muhtarları ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti, sorun ve taleplerini dinledi.

Özkan, Kaymakam Yıldırım'a teşekkür ederek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte Çarşamba'ya hizmet etmek ve daha yaşanabilir bir Çarşamba oluşturmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Arda Güler Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaymakam Yıldırım'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 19:20:33. #1.14#

title