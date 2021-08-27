Kaymakam Yıldırım'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Yusuf Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Yusuf Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, 21 Haziran'da gerçekleştirilen seçimi kazanan Özkan'ı ve muhtarları ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti, sorun ve taleplerini dinledi.

Özkan, Kaymakam Yıldırım'a teşekkür ederek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte Çarşamba'ya hizmet etmek ve daha yaşanabilir bir Çarşamba oluşturmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman