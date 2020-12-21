Kaymakam Yelek'ten polis ve jandarmaya ziyaret
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Kaymakam Yelek'ten polis ve jandarmaya ziyaret

21.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:16
Kaymakam Yelek'ten polis ve jandarmaya ziyaret

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Emniyet Amirliğinde polislerle sohbet eden Yelek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Jandarma Komutanlığına geçen Yelek, askerlerle bir araya geldi.

Yelek, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli kamu hizmeti verilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, zaman zaman kamu kurumlarını ziyaret ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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