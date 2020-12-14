Kaymakam Yelek'ten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaymakam Yelek'ten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

14.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:34
Kaymakam Yelek'ten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve şube müdürlerince karşılanan Kaymakam Yelek, müdürlük bünyesindeki birimleri gezdikten sonra makamında bir araya geldiği Güngör'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yelek, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının her alanda olduğu gibi eğitim, öğretimi de olumsuz etkilediğini söyledi.

Geleceğin büyük Türkiyesini inşa edebilmek için eğitime her zamankinden daha fazla önem vermek gerektiğine vurgu yapan Yelek, şöyle dedi:

"Bizi biz yapan değerlerimizi, çocuklarımıza öğretmek zorundayız. Bu anlamda eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. İlçede var olan başarının, eğitim kalitesinin çok daha yukarılara çıkartılması için desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

İlgili Haberler

Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti
Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti
Milli Eğitim Müdürlüğünden hayatını kaybeden minik öğrenci için başsağlığı mesajı
Milli Eğitim Müdürlüğünden hayatını kaybeden minik öğrenci için başsağlığı mesajı
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'dan Rektör Beydemir'e ziyaret
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'dan Rektör Beydemir'e ziyaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Falcao Erol Bulut Burak Yılmaz Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Adana Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Yelek'ten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 18:35:32. #1.15#
title