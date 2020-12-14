Kaymakam Yelek'ten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve şube müdürlerince karşılanan Kaymakam Yelek, müdürlük bünyesindeki birimleri gezdikten sonra makamında bir araya geldiği Güngör'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yelek, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının her alanda olduğu gibi eğitim, öğretimi de olumsuz etkilediğini söyledi.

Geleceğin büyük Türkiyesini inşa edebilmek için eğitime her zamankinden daha fazla önem vermek gerektiğine vurgu yapan Yelek, şöyle dedi:

"Bizi biz yapan değerlerimizi, çocuklarımıza öğretmek zorundayız. Bu anlamda eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. İlçede var olan başarının, eğitim kalitesinin çok daha yukarılara çıkartılması için desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan