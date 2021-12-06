Kaymakam Yelek şehidin annesinin taziyesine katıldı - Haberler
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Kaymakam Yelek şehidin annesinin taziyesine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Yelek şehidin annesinin taziyesine katıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 1995 yılında şehit olan Piyade Er Murat Çakar'ın annesi Vesile Çakar'ın taziyesine katıldı.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 1995 yılında şehit olan Piyade Er Murat Çakar'ın annesi Vesile Çakar'ın taziyesine katıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Çakar ailesini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Yelek, başsağlığı dileğinde bulunarak merhumeye Allah'tan rahmet diledi. Aile ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yelek, "Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık" dedi. - BİTLİS

Kaymakam Yelek şehidin annesinin taziyesine katıldı

Kaymakam Yelek şehidin annesinin taziyesine katıldı

Kaymakam Yelek şehidin annesinin taziyesine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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