Kaymakam Yelek okul ziyaretlerine devam ediyor
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Kaymakam Yelek okul ziyaretlerine devam ediyor

14.10.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:33
Kaymakam Yelek okul ziyaretlerine devam ediyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, okul ziyaretlerine devam ediyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Yelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ile birlikte Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Yelek, gerçekleştirdiği ziyarette okul müdürlerinden bilgi alarak; sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında öğrencilere bilgi verdi. Kaymakam Yelek, "Dönem başında belirlediğimiz hedef doğrultusunda okullarımıza yönelik denetim, inceleme ve ziyaretlere devam ediyoruz. Özellikle kız çocuklarının okutulması konusunda hassasiyetle duruyoruz. İlçemizdeki eğitim kalitesini yükseltmek için elimizden gelen her türlü imkanları seferber etmeye devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaymakam Yelek okul ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Yelek okul ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Yelek okul ziyaretlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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