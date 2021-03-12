Kaymakam Yazıcı: "Vatandaşın sorunları yerinde tespit edilip çözülüyor"
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Kaymakam Yazıcı: "Vatandaşın sorunları yerinde tespit edilip çözülüyor"

12.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:01
Kaymakam Yazıcı:

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kurum müdürleri ve muhtarların katıldığı toplantıda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kurum müdürleri ve muhtarların katıldığı toplantıda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Kaymakam Armağan Yazıcı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kurum müdürleri tarafından, yapılan çalışmalar konusunda sunum gerçekleştirilirken, içinde bulunulan pandemi dönemi ile ilgili genel değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca muhtarların görev alanları ile ilgili istekleri ve sorunları dinlendi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Gülmez'in yaptığı sunumda, 2020 yılı içerisinde ilçede yapılan iş ve işlemler, uygulanan projeler ve destekleme miktarları, 2021 yılında ilçe merkezi ve köylerde uygulanması planlanan proje teklifleri hakkında bilgi verildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hatice Damar Aydın tarafından yapılan yardımlar hakkında bilgiler verildi. İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz tarafından köylerimize yapılan içme suyu, kanalizasyon, yol ve köy tüzel kişiliğine ait köy konağı, cami, imam evi gibi yerlerin bakım onarımı yapıldığı konularında Müdür İsmail Kaynar tarafından bilgiler verildi. Çavdarhisar ilçemizdeki tüm kurumlar ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit edip, halkına hizmete devam etmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam Yazıcı: 'Vatandaşın sorunları yerinde tespit edilip çözülüyor'
Kaymakam Yazıcı: 'Vatandaşın sorunları yerinde tespit edilip çözülüyor'
Kaymakam Yazıcı: 'Vatandaşın sorunları yerinde tespit edilip çözülüyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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