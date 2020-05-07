Kaymakam ve Belediye Başkanından kan bağışı kampanyasına destek

Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu ve Belediye Başkanı Rıfat Özer, kan bağışı kampanyasına katıldı.

Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu ve Belediye Başkanı Rıfat Özer, kan bağışı kampanyasına katıldı.

Türk Kızılay tarafından Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda düzenlenen kampanya kapsamında, Kaymakam Oltulu, Belediye Başkanı Özer ve Başkan Yardımcısı Ömer Zeki Bıyık ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kaymakam Oltulu, kan bağışının önemli olduğunu söyledi.

Kan vermenin hayat kurtaracağını ifade eden Oltulu, "Kan hepimiz için önemli bir ihtiyaç. Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığımız insanlara kan bağışlayarak derman olabiliriz. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemli. Vatandaşlarımızın da bu tür tür kampanyalara duyarlı olduğunu görüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Özer ise kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "Kana her an ihtiyacı olan hastalarımız var. Bu nedenle kan bağışı çok önemli. Bu nedenle vatandaşlarımızdan duyarlılıklarını sürdürmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA