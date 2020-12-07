Kaymakam Ünsal, Edremit 750 kişilik kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu
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Kaymakam Ünsal, Edremit 750 kişilik kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu

07.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:25
Kaymakam Ünsal, Edremit 750 kişilik kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Fethi Bilge ile birlikte yapımı tamamlanan 750 kişilik kapalı spor salonu yatırımını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Fethi Bilge ile birlikte yapımı tamamlanan 750 kişilik kapalı spor salonu yatırımını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Edremit'te önemli bir eksikliği kapatacak olan 750 kişilik kapalı spor salonu çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Kaymakam Ünsal; "ilçemiz Hamidiye Mahallesinde yapımı tamamlanan 750 Kişilik Kapalı Spor Salonumuzun iç tefrişatı ile eksiklikler tamamlanmak üzeredir. Salonumuzun 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçmesini planlamaktayız. Umuyorum ki öğrencilerimiz tüm sportif faaliyetlerini burada yapma şansını bulabilecekler. Kapalı spor salonunun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaymakam Ünsal, Edremit 750 kişilik kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu
Kaymakam Ünsal, Edremit 750 kişilik kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu
Kaymakam Ünsal, Edremit 750 kişilik kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu
Kaymakam Ünsal, Edremit 750 kişilik kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu
Kaymakam Ünsal, Edremit 750 kişilik kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu
Kaymakam Ünsal, Edremit 750 kişilik kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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