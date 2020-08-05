Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Tedbirli olun Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çekerek, "Mutlak suretle tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamayı devam ettirmeliyiz" dedi.

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

"SALGINDA ALINAN TEDBİRLER ETKİSİNİ KAYBEDİYOR"

Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çeken Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, "Bu salgın alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybediyor. Mutlak suretle tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamayı devam ettirmeliyiz" diye konuştu.

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Kaymakam Necdet Uçar, bulunduğu bütün ortamlarda vatandaşları uyararak koronavirüs mücadelesinde belirlenen kurallara uymalarını ve tedbirleri elden bırakmamalarını tavsiye etti.

Kaynak: İHA