Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Tedbirli olun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Tedbirli olun

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çekerek, "Mutlak suretle tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamayı devam ettirmeliyiz" dedi.

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Tedbirli olun
05.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:00

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

"SALGINDA ALINAN TEDBİRLER ETKİSİNİ KAYBEDİYOR"

Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çeken Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, "Bu salgın alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybediyor. Mutlak suretle tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamayı devam ettirmeliyiz" diye konuştu.

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Tedbirli olun
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Kaymakam Necdet Uçar, bulunduğu bütün ortamlarda vatandaşları uyararak koronavirüs mücadelesinde belirlenen kurallara uymalarını ve tedbirleri elden bırakmamalarını tavsiye etti.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Ekonomi
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
Mert Hakan Yandaş, 'Limitsiz' paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Son Dakika: Bakan Soylu'nun 'en yoğun' diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Gündüz vakti zil zurna sarhoş olup ortalığı birbirine kattılar
Gündüz vakti zil zurna sarhoş olup ortalığı birbirine kattılar
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Fatih Sultan Muharrem İnce Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Beto Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Tedbirli olun - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 17:00:21. #1.15#
title